Статус перетерпевшего

Ленинский районный суд Перми начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего главврача ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики» Марины Друговой. Ей инкриминируется шесть преступлений, связанных с присвоением и растратой средств центра в крупном размере с использованием служебного положения на общую сумму более 1,8 млн руб. Два из них, как считает следствие, она совершила вместе с председателем организации инвалидов Татьяной Романовской. Сами подсудимые вины не признают. При этом у регионального минздрава, признанного по делу потерпевшей стороной, финансовых претензий к ним нет.

Марина Другова была задержана 18 июня 2019 года — изначально по подозрению в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения). Дело в отношении нее было возбуждено по материалам оперативников УМВД Перми следственным подразделением городского управления. Тогда речь шла о хищении чуть менее 1 млн руб. Следствие добивалось в суде заключения госпожи Друговой в СИЗО, но в итоге ей была избрана мера пресечения в виде залога.

В ходе расследования дела, которое заканчивало ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю, ее действия были переквалифицированы на присвоение и растрату с использованием служебного положения. Всего ей было инкриминировано шесть преступлений, причем, как считает следствие, два из них она совершила вместе с Татьяной Романовской, председателем общественной организации инвалидов и больных рассеянным склерозом «Ариадна». Марина Другова еще до окончания следствия покинула должность главврача, и сейчас, по ее словам, работает врачом-офтальмологом.

Как указывается в обвинительном заключении, преступления, по версии прокуратуры, Марина Другова совершала в течение нескольких лет. Четыре из них касаются хищения средств под видом исполнения договоров с ИП и несколькими компаниями: ООО «Медпроф», ООО «Панорама» и ООО «Универсалторг». Указанные юридические лица, как считает следствие, были аффилированы к госпоже Друговой. В частности, печать одной из компаний была изъята в ходе осмотра ее рабочего места. С ними от имени центра заключались договоры на изготовление полиграфической продукции и перечислялись денежные средства в размере от 244 тыс. до 577 тыс. руб. Фактически их условия не выполнялись, а деньги обналичивались через знакомых предпринимателей и передавались через ее водителя.

Еще два преступления касаются трудоустройства в центр медицинской профилактики «мертвых душ». Так, гособвинение и следствие полагают, что Марина Другова и Татьяна Романовская договорились о фиктивном трудоустройстве в ГБУЗ матери последней. Фактически возложенных на нее трудовых обязанностей она не исполняла, но ей начислялись заработная плата, стимулирующие выплаты и премии, всего несколько сотен тысяч рублей. Часть из этих денег получила госпожа Романовская, в итоге ее обвинили в пособничестве в совершении растраты в крупном размере с использованием служебного положения.

В обвинительном заключении также указывается, что с сентября 2018-го по июнь 2019 года в центре медпрофилактики была трудоустроена ее знакомая врач. Фактически на работе она также не появлялась, а ее зарплатная карта находилась в распоряжении Марины Друговой. Всего на нее было перечислено более 278 тыс. руб. При этом медработник в преступный замысел главврача посвящена не была.

Марина Другова и Татьяна Романовская заявили, что вины не признают и показания в суде намерены давать после того, как в процессе выступят все свидетели и будут исследованы письменные доказательства. С журналистами обе подсудимые общаться отказались.

Вчера в ходе судебного следствия был допрошен представитель краевого минздрава Александр Столяров. Министерство в ходе расследования было признано потерпевшей стороной. Господин Столяров подтвердил, что, будучи главврачом центра, Марина Другова обладала организационно-распорядительными функциями, а также имела право заключать трудовые и финансовые договоры. При этом выяснилось, что финансовых претензий у министерства к госпоже Друговой нет и с гражданским иском в рамках уголовного дела ведомство не обращалось. «Это больше деньги центра, а не минздрава»,— пояснил Александр Столяров.

На следующем заседании стороны планируют допросить свидетелей. Со стороны обвинения в суд могут быть вызваны 65 свидетелей и два специалиста.

Дмитрий Астахов