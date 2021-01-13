Мэр Серова бессимптомно переболел COVID-19

Глава Серова (Свердловская область) Василий Сизиков бессимптомно перенес коронавирусную инфекцию, сообщил он на пресс-конференции. По его словам, он не знал об этом до недавнего времени.

«Бессимптомно переболел. Об этом даже не знал. Как только к нам пришла первая партия вакцин, пошел сдавать тест на антитела. Выяснили, что у меня их достаточно большое количество, то есть я переболел около двух-трех недель назад. Ни температуры, ни насморка, ни каких-то других симптомов — молодой растущий организм справился сам», — сказал он.

По данным на 11 января, в Серове выявлено 904 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

На 13 января общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области составило 63 635. Более 55 тысяч человек уже выздоровели, 1733 пациента скончались.

Михаил Мананников