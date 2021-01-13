Количество ДТП в Удмуртии за 2020 год снизилось на 9,5%

За 2020 год на дорогах Удмуртии произошло 1,89 тыс. ДТП. Это на 9,5% меньше, чем в 2019 году, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В указанных авариях погибли 154 человека, а 2,42 тыс. граждан получили травмы. Это на 15,4% и 10,2% меньше значений 2019 года. Социальный риск (число погибших) составил 10,26 человек на 100 тыс. населения при прогнозе 10,92.

Отметим, что в 2021 году в Удмуртии планируют оборудовать освещение на пяти участках автодорог, установить 25 комплексов фиксации нарушений ПДД. Также в регионе начнут внедрять интеллектуальные транспортные системы, которые автоматизируют процессы управления дорожным движением в городских агломерациях.