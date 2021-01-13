Соглашение об открытии в Перми представительства «Союзмультфильма» подпишут до конца недели

Соглашение о создании в Перми филиала киностудии им. Горького и мультимедийного центра «Союзмультипарк» будет заключено до конца этой недели. Об этом сообщил сегодня на заседании регионального правительства глава минкульта Прикамья Вячеслав Торчинский. «Соглашение уже готово, в ближайшие два дня подпишем. Кроме того, коллеги уже заканчивают подготовку отраслевого задания на разработку проекта создания “Союзмультпарка” на базе корпуса “Литер А” (завода имени Шпагина. — “Ъ-Прикамье”)», — рассказал министр.

Открытие «Союзмультипарка» запланировано на середину–конец 2022 года. Ранее предполагалось, что он начнет работу уже в январе следующего года. «По тому опыту, который был сделан на ВДНХ, думаю, что порядка шести месяцев уйдет на проектную историю, год–полтора на реализацию», — пояснил господин Торчинский. «Мы хотим заложить туда более сложные технологии, потому что время меняется», — добавил глава краевого минкульта.

Напомним, о планах открыть в Перми филиал киностудии им. Горького и мультимедийного центра «Союзмультипарк» стало известно в декабре 2020 года. Филиал горьковской киностудии станет одним из элементов кластера документального и научно-популярного кино, который планируется создать на базе уже имеющейся школы пермской кинематографии. Мультимедийный центр будет представлять собой образовательно-развлекательный комплекс. В этом же пространстве разместятся сувенирный магазин, музей и помещения для мастер-классов и лекций. По данным „Ъ-Прикамье“, продюсером будущего «Союзмультпарка» в Перми может выступить бывший гендиректор АО «ЭР-Телеком Холдинг», председатель совета директоров IT-компании Андрей Семериков. В 2019 году он инвестировал в создание пермского продюсерского центра «Капризка», который сейчас занимается производством одноименного мультсериала.

Пермский «Союзмультпарк» станет вторым по счету мультимедийным центром студии и первым в регионах. Летом готовился к открытию аналогичный центр в столице на ВДНХ. Его планировалось разместить в павильоне №7, где до этого был проведен капитальный ремонт. Однако пока, согласно информации на сайте ВДНХ, павильон временно закрыт.