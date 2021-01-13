Долги кубанского ООО «Ювикс-М» признаны безнадежными

Арбитражный суд Краснодарского края прекратил банкротство ООО «Ювикс-М», поскольку у должника нет средств на продолжение конкурсного производства, сообщает сайт суда. Производитель мебели «Ювикс-М» входил в холдинг предпринимателя Каро Сипки, который сейчас является фигурантом дела о мошенничестве.

Инициатором банкротства ООО «Ювикс-М» выступил Россельхозбанк, долг предприятия перед которым составил 68 млн руб. Банк добился судебного решения о привлечении к субсидиарной ответственности на эту сумму бенефициара компании Каро Сипки, указав на то, что у предпринимателя имеется недвижимое имущество и доля в ООО «Контакт», на которые может быть обращено взыскание. Однако конкурсный управляющий Марина Добрынина попросила суд прекратить конкурсное производство ООО «Ювикс-М», сославшись на сложность реализации права требования к господину Сипки: все имущество предпринимателя находится в залоге или под арестом по уголовному делу о мошенничестве со средствами дольщиков.

Россельхозбанк возражал против завершения банкротства, однако суд признал, что продолжение конкурсного производства ООО «Ювикс-М» повлечет дополнительные расходы.

Анна Перова, Краснодар