Ростовского экс-директора детского лагеря будут судить за должностные преступления

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора детского оздоровительного лагеря дирекции социальной сферы, структурного подразделения СКЖД. Правоохранители подозревают женщину в превышении должностных полномочий и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 1 ст. 286, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, подозреваемая в период с 2016 по 2017 год, в нарушение порядка реализации путевок на оздоровление детей, не являющихся детьми работников ОАО «РЖД», используя свое служебное положение, похитила более 5,3 млн руб., принадлежащих СКЖД (филиалу ОАО «РЖД). Пресс-служба отмечает, что подозреваемая также превысила свои должностные полномочия: она заключила от отмени ОАО «РЖД» договоры на оказание услуг по организации детского оздоровительного отдыха в лагере. Сейчас дело направлено в Лазаревский районный суд Сочи.

Наталья Шинкарева