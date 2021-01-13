Волгоградский суд рассмотрит дело о крупном мошенничестве при строительстве бань

Прокуратура Волгограда утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего ранее судимого мужчины. Он обвиняется в крупном мошенничестве с использованием своего служебного положения (чч.2,3 ст.159 УК РФ). Об этом сообщили в областной прокуратуре.

По версии следствия, обвиняемый являлся соучредителем и фактическим руководителем потребительского кооператива, от имени которого в апреле 2020 года он договорился с мужчиной о строительстве бани. Однако полученные в качестве аванса деньги в размере более 523 тыс. руб. он якобы похитил, так и не выполнив взятые на себя обязательства. Предположительно, аналогичным способом мужчина похитил 120 тыс. руб., полученные от строительной организации. Также он получил 88 тыс. руб., заключив договор подряда. Общая сумма причиненного ущерба превысила 730 тыс. руб.

Вину мужчина не признал. Уголовное дело направили в Центральный районный суд города. В качестве максимального наказания предусматривается лишение свободы на срок до шести лет.

Мария Шахрай