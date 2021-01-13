В Ярославской области в 2021 году откроют пять детских садов и ясель

В 2021 году в Ярославской области будет построено пять новых детских дошкольных учреждений по национальным проектам «Демография» и «Жилье и городская среда», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По информации пресс-службы, два детсада построят во Фрунзенском районе Ярославля. Каждый детсад рассчитан на прием 220 детей. В трехэтажных зданиях, выполненных по одному проекту, будет по 12 групп, пищеблоки, медкабинеты, прачечные, музыкальные и спортивные залы, посты охраны. В детсадах будут созданы необходимые условия для маломобильных групп населения.

В настоящее время в высокой степени готовности находятся два дошкольных учреждения, строительство которых ведется в Рыбинске. В двухэтажном детском саду на улице Новоселов также будет 12 групп для 240 детей. 40 детей от полутора до трех лет будут посещать ясли, строящиеся на улице Куйбышева.

Еще одни ясли строятся в деревне Кузнечиха Ярославского района. Работы идут с опережением графика. Подрядчик рассчитывает сдать объект досрочно. В яслях по проекту будут располагаться пять групп, пищеблок, медкабинет, прачечная и пожарный пост с радиоузлом.

По словам губернатора Дмитрия Миронова, детские дошкольные учреждение, которые будут введены в 2021 году, примут более 800 детей.

«Это позволит нам полностью закрыть потребность в местах для детей от трех до семи лет и максимально сократить очередь среди малышей ясельного возраста. За последние пять лет было построено 24 дошкольных учреждения в Ярославле, Рыбинске, Угличе, Данилове и других населенных пунктах. Создано 3,7 тыс. новых мест. Это больше, чем за предшествующие 22 года»,– отметил господин Миронов.

Антон Антонов