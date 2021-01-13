Белорусское начало

Стартовый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) нового сезона — Abu Dhabi WTA Womens`s Tennis Open с призовым фондом $565 тыс.— завершился в ОАЭ победой белоруски Арины Соболенко, которая в двух сетах переиграла россиянку Веронику Кудерметову. Этот успех позволил 22-летней теннисистке выиграть девятый за карьеру титул и впервые подняться в мировом рейтинге на восьмое место.

У финала в Абу-Даби был безоговорочный фаворит, и им, разумеется, считалась отнюдь не Вероника Кудерметова. Уж слишком много аргументов можно было привести в пользу Арины Соболенко, которая выиграла два последних турнира WTA 2020 года в Линце и Остраве, благодаря чему завершила прошлый сезон в первой десятке, а сейчас, будто и не заметив двухмесячного перерыва, уверенно прошагала по сетке Abu Dhabi WTA Womens`s Tennis Open, отдав в пяти матчах лишь один сет. Еще менее года назад очень мощная в физическом отношении белорусская теннисистка работала с россиянином Дмитрием Турсуновым, под руководством которого в свое время добилась значительного прогресса. Но нынешние ее успехи связывают с другим тренером — немцем Дитером Киндльманом, входившим в качестве спарринг-партнера в команду Марии Шараповой в 2014 году, когда россиянка повторно выиграла Roland Garros.

В игре Соболенко нет откровенно слабых мест, и переиграть ее только за счет сильной первой подачи и мощных плоских ударов, которые являются козырями Кудерметовой, очень сложно.

По крайней мере для этого требуется играть на грани риска, практически не допуская собственных ошибок, но россиянка пока не отличается стабильностью, а в темповом обмене ударами на задней линии белоруска имеет преимущество.

Теннисистка Вероника Кудерметова Фото: Getty Images

Накануне матча Вероника Кудерметова отметила, что дружит с Соболенко, постарается играть расслабленно и рассчитывает получить удовольствие от своего первого финала на турнирах WTA. Однако много положительных эмоций на корте на этот раз ей испытать не довелось. Равновесие сохранялось лишь до счета 2:2 в первой партии, после чего пятый гейм Соболенко взяла под ноль, а в шестом заволновавшаяся россиянка допустила две двойные ошибки. В общей сложности в середине матча будущая чемпионка взяла шесть геймов подряд. И хотя в седьмом гейме второй партии Кудерметова не только отыграла матчбол, но и взяла чужую подачу, судьба титула к тому времени уже была предрешена. В итоге — 6:2, 6:2 всего за 1 час 2 минуты.

Соболенко выиграла свой девятый за карьеру титул, довела рекордную для себя беспроигрышную серию до 15 матчей, а главное — впервые за карьеру поднялась в мировой классификации на седьмое место.

Теннисистка обошла двух бывших победительниц турниров Большого шлема — канадку Бьянка Андрееску и чешку Петру Квитову, а также голландку Кики Бертенс. Но и Кудерметова должна быть в целом довольна началом сезона. Ведь она поднялась в рейтинге сразу на десять ступеней и впервые достигла 36-го места, лишь на три позиции уступая теперь первой ракетке России Екатерине Александровой.

Начиная с четверга оба теннисных тура — как женский, так и мужской — берут двухнедельную паузу, во время которой спортсменам в Австралии предстоит пройти карантин. Два следующих турнира WTA, такой же, как в Абу-Даби категории 500, должны одновременно стартовать в Мельбурне 31 января.

Евгений Федяков