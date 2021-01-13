Вице-президентом ФК «Урал» назначен Игорь Ефремов

Бывший глава Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов занял пост вице-президента ФК «Урал», сообщила пресс-служба футбольного клуба. «В “ Урале” он будет отвечать за широкий круг вопросов, которые составляют спортивный блок. Это включает в себя не только работу с главной командой, но и курирование молодежного состава и “Урала-2”, а также взаимодействие с ДЮСШ “Урал” и Уральской футбольной академией»,— рассказали в пресс-службе.

Игорь Ефремов возглавлял ФНЛ с 2010 года. В декабре прошлого года функционер объявил об уходе с должности в связи с усталостью.

Напомним, летом 2020 года новым председателем совета директоров «Урала» стал владелец ТМК Дмитрий Пумпянский, а главным тренером футбольного клуба назначен Юрий Матвеев.

Ирина Пичурина