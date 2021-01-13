Подаренная икона вернулась отправителю

Стоимость иконы, которую подарили Сергею Лаврову, оценили в €12 млн. Об этом сообщили боснийские СМИ. Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик в декабре преподнес икону главе российского МИД. Через несколько дней в СМИ появилась информация, что ее якобы украли в Луганске. После этого украинское посольство потребовало определить происхождение подарка. Сергей Лавров от иконы отказался и попросил провести расследование. Что это за икона? И может ли она столько стоить? Подробности — у Александра Мезенцева.

Дипломатический конфликт вокруг иконы Николая Чудотворца разгорелся в конце декабря. После сообщений СМИ о том, что образ, вероятно, украли из музея Луганска, Киев потребовал объяснений. Икона может быть частью культурного наследия страны, утверждало посольство. На то, что она действительно когда-то находилась на Украине, указывает восковая печать Одесской краевой комиссии по охране памятников, которая работала в первой половине XX века. Сам образ предположительно датируется XVIII веком.

“Ъ FM” спросил директора Музея русской иконы Николая Задорожного, можно ли определить происхождение подарка. По его словам, сделать это будет трудно и вряд ли необходимо. Особой ценности этот образ не представляет. «Маленький размер, медный оклад, очень провинциально и грубо сделанный. Сама живопись не древняя, деревенская, поэтому, может быть, вот эта вот архаичность для кого-то дает возможность ее отнести к каким-то древним памятникам. Такие иконы в XIX веке просто возами свозились на ярмарки и продавались»,— пояснил Задорожный.

После претензий Киева боснийские власти заявили, что икона представляет только «сентиментальную ценность» и подобные произведения можно купить в интернете по цене от €100. Там утверждают, что в базе Интерпола икона не значится. Тем не менее, боснийские СМИ пишут, что она может стоить €12,5 млн. С такой оценкой не согласен директор Государственного научно-исследовательского института реставрации Дмитрий Антонов. По его словам, стоимость икон даже признанных мастеров редко доходит до €1 млн. «Цена выглядит несколько безумной, потому что я вообще не знаю ни одной иконы, которая даже приблизилась бы к такой цене. Могут быть сотни тысяч, но это вещи все уникальные, они все известны.

Произведения искусства, которые имеют мировое значение, вот они таких денег стоят, Рубенс или русский авангард какой-то»,— отмечает Антонов.

Отдельная загадка, как предмет с сомнительной историей выбрали для подарка главе российского МИД. СМИ со ссылкой на источники пишут, что икона могла принадлежать главе литовского банке Ukio, а после банкротства организации в 2013 году осталась на депозите в Народном банке Сербии. Как она в итоге оказалась в Боснии, непонятно. У властей другая версия. Они утверждают, что образ 15 лет находился в частной коллекции некой семьи, которая и пожелала подарить его Лаврову.

Власти Боснии должны были проверить предмет. Возможно, они не учли все риски, говорит дипломат, бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе: «Допустим, иногда по линии протокольных служб согласовывают, что будет вот такой-то подарок, а иногда — нет. Но как мы можем проверить такие вещи? Это их недоработка такая, они не могли не знать ее историю. Кому-то в Боснии и Герцеговине пришла мысль подарить что-то русское: вот, говорит, найдите мне что-то русское. Вот нашли. Как они нашли, чего они там делали, где они ее взяли? Это вопрос непонятный».

Буквально через два дня после начала скандала российский МИД вернул подаренную икону в посольство Боснии и Герцеговины. Прокуратура страны проводит проверку. А глава этого государства, Милорад Додик, называет сообщения в СМИ клеветой и говорит, что образ вернут семье. Тем не менее, история показательная: не так часто министры отказываются от подарков, сделанных на высшем уровне.

Елена Иванова, Ульяна Миненкова