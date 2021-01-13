Следователи проверят обстоятельства лечения ребенка со слезшей кожей в больнице Анапы

В Анапе следователи территориального отдела СУ СКР по краю проводят проверку по материалам СМИ о получении ребенком кожных повреждений. Как сообщили в ведомстве, по информации прессы, мальчик получил в анапской городской больнице обширные кожные повреждения в области спины и рук во время нахождения там на лечении.

Ранее пользователь Facebook Андрей Бурчик написал на своей страничке в соцсети пост о том, что Алексеи Бурчик двух с половиной лет пролежал четыре дня в реанимации больницы в Анапе с пневмонией. Когда мальчика перевели в другое отделение и разрешили родителям находиться с ним в палате, то, по словам Андрея, оказалось, что у ребенка слезла кожа со спины, потому-то он все это время лежал в своеи моче. К посту мужчина приложил фотографии мальчика.

«В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в СУ СКР по региону.

Дмитрий Михеенко