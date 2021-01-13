В Волгоградской области обвинили врача-нарколога в служебном подлоге

В Михайловке Волгоградской области Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении врача психиатра-нарколога кабинета освидетельствования одной из больниц. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог). Об этом сообщили в СУ СКР.

По данным следствия, в июле 2019 года к врачу обратился мужчина с просьбой сфальсифицировать результаты освидетельствования, так как его сыну грозила уголовная ответственность за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения. В результате обвиняемый якобы внес в официальные документы заведомо ложные сведения, отправив на анализ в областной центр кровь постороннего человека.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Мария Шахрай