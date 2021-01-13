В Переславской ЦРБ готовят отделение под прием больных коронавирусом

В городе Переславле-Залесском Ярославской области завершается ремонт отделения для приема пациентов с коронавирусом в Переславской ЦРБ, сообщили в региональном правительстве.

По словам заместителя председателя областного правительства Анатолия Гулина, перепрофилировать это здание было решено осенью 2020 года в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

«В отделении будут созданы комфортные условия для пребывания пациентов: оборудованы современные палаты со всеми удобствами, полностью оснащенные кислородом и отвечающие необходимым требованиям. Рассчитываем, что прием больных начнется уже в следующем месяце»,–– рассказал господин Гулин.

По данным правительства, отделение рассчитано на прием 38 пациентов. Койки будут расположены в современных полубоксах и боксах, имеющих отдельный вход. Каждая палата оснащена своей санитарной комнатой и душевой. В палатах имеются кислородные точки и вентиляция.

На переоборудование отделения было выделено около 23 млн руб. из внебюджетных источников. Ранее в этом двухэтажном здании располагалось детское отделение, пациентов которого перевели в свободные палаты основного корпуса ЦРБ, где тоже провели ремонт.

Антон Антонов