«Авито.Работа»: в 2020 году соискательная активность в Екатеринбурге выросла на 71%

Соискательная активность в Екатеринбурге по итогу 2020 года выросла на 71%, при этом рост числа вакансий в прошлом году составил 35%, следует из исследования сервиса «Авита.Работа». Отметим, что в среднем по стране соискательная активность выросла лишь на 38%.

Средняя заработная плата в Екатеринбурге в прошлом году не изменились, составив 35 тыс. руб. Наибольший рост уровня зарплат наблюдается в сфере IT-технологий — 25%. Так, зарплаты в данной области за год выросли с 40 тыс. руб. до 50 тыс. руб. В сфере PR и маркетинга уровень зарплат увеличился на 17%, достигнув 35 тыс. руб. Значительное снижение средней зарплаты произошло в сфере «консультирования», где наблюдается снижение на 19% — с 37 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Отметим, в большинстве сфер уровень зарплаты либо не изменился, либо изменился незначительно.