В Татарстане за сутки подтвердили 87 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Татарстане выявили 87 новых случаев коронавируса. Четыре из них являются завозными, остальные — контактными. 15 человек госпитализированы, 72 получают лечение на дому.

Среди заболевших — 33 человека старше 60 лет. В Казани подтвердили 42 новых случая, в Высокогорском районе — девять, в Набережных Челнах — семь, в Буинском и Лениногорском — по шесть, в Лаишевском — четыре, в Камско-Устьинском и Чистопольском — по три, в Тетюшском — два, в Зеленодольском, Кайбицком, Нурлатском, Пестречинском и Тукаевском — по одному.

Всего в Татарстане зарегистрировали 14 449 случаев COVID-19.Излечились за весь период 11 082, в том числе 21 за минувшие сутки. Скончались 210 пациентов.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"