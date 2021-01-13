Андрей Исаев намерен баллотироваться в новый состав Госдумы РФ от Удмуртии

Депутат Госдумы РФ от Удмуртии, первый заместителей руководителя фракции «Единой России» в Госдуме по законопроектной деятельности Андрей Исаев намерен вновь баллотироваться в нижнюю палату парламента от республики. Об этом сообщает «Интерфакс» с рабочей поездки депутата в регион.

«Я буду на праймериз партии выдвигать свою кандидатуру для того, чтобы вновь баллотироваться в Госдуму от Удмуртии»,— заявил господин Исаев. Отметим, что о таких же намерениях сообщили депутаты Госдумы Александр Василенко, Алексей Загребин и Валерий Бузилов, присутствовавшие с Андреем Исаевым. Они отметили, что все будет зависеть от поддержки граждан на праймериз.