Объем выданных населению Удмуртии кредитов за ноябрь вырос на 28%

В ноябре 2020 года населению Удмуртии выдали кредиты на 15,4 млрд руб. Это на 28% больше, чем год назад, но на 1% меньше, чем в предыдущем месяце, сообщает Удмуртстат. Отметим, что в октябре 2020 года был поставлен «рекорд» кредитования.

Так, задолженность населения республики по кредитам за ноябрь выросла на 2 млрд руб. и превысила 204 млрд руб. Среднее значение на каждого жителя составило 136,1 тыс. руб. Удмуртия занимает по этому показателю 3 место в ПФО после Татарстана и Пермского края.

Отметим, что в начале декабря объем задолженности жителей республики по кредитам превысил сумму рублевых вкладов населения на 26,5 млрд руб. или на 15%. Она составляет 161,8 млрд руб., что на 1,7 млрд руб. больше значения начала ноября и на 11% превышает показатель начала декабря 2019 года. На каждый рубль кредитов приходится 87 коп. вкладов, что на 3 коп. меньше, чем годом ранее. По средней сумме вкладов — 118,4 тыс. руб. на каждого жителя — Удмуртия занимает 8 место в ПФО. Лидером является Нижегородская область со значением 188,3 тыс. руб., аутсайдером — Марий Эл с показателем 95,5 тыс. руб.

«Рост кредитования обусловлен ростом жилищного кредитования. В ноябре 2020г. выдано 2,6 тыс. жилищных кредитов, что больше ноября 2019 года в 1,6 раза, но меньше октября 2020 года на 357 единиц. Сумма выданных в ноябре 2020 года жилищных кредитов составила 4,9 млрд руб., что меньше октября на 0,7 млрд руб. или на 13%, но в 1,8 раза больше ноября 2019 года»,— отметили в Удмуртстате.