Спикер ЗСК: закон об экологически чистой продукции позволит АПК Кубани нарастить экспорт

Внесенный в Государственную думу РФ в конце минувшего года законопроект о сельхозпродукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками позволит агропромышленному комплексу Краснодарского края нарастить объем экспорта. Такого мнения придерживается спикер Законодательного собрания Кубани Юрий Бурлачко.

По его словам, Краснодарский край первый в стране принял региональный закон об органическом земледелии, а также сформировал необходимую для этого нормативную правовую базу. «Законопроект устанавливает правовые основы создания российского бренда сельхозпродукции с улучшенными характеристиками. А она, как показывает практика, завоевывает все большую популярность среди потребителей, пользуется повышенным спросом на мировых рынках. Поэтому, уверен - принятие нового законопроекта поможет нашему АПК нарастить объем экспорта», - прокомментировал господин Бурлачко.

Так, в минувшем году предприятия Кубани отправили за рубеж продукции почти на $2,7 млрд при плане в $2,5 млрд. Экспорт мяса и молока был превышен почти в 2 раза, по злаковым культурам план перевыполнен более чем на $100 млн, по продукции масложировой отрасли – на $103,5 млн.

Согласно законопроекту, на продукты с улучшенными характеристиками предлагается наносить соответствующую маркировку. Это, по мнению спикера ЗСК, подстегнет кубанских производителей к выращиванию продукции с улучшенными характеристиками.

Василий Хитрых