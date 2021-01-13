В Нижегородской области планируют отремонтировать 11 мостов в 2021 году

Более 400 млн рублей намерены направить на ремонт 11 мостов в Нижегородской области в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Отремонтировать планируют старый Борский мост через Волгу, мост через Ветлугу (дорога Урень – Шарья – Никольск – Котлас), через Яктангу (Красные Баки – Варнавино –Белышево – Ветлуга), через Ваю (Арья – Тонкино – Шаранга), через реку Ведяжа на подъезде к селу Починки, через реку Мунарка на подъезде к деревне Летнево (около М-7), через реку Аза (Уварово – Тарталей), через реку Теша (Перевоз – Шатки), через реку Малая Кутра (Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород), через Узолу (Хрящи – Дурандино). Кроме того, планируется заменить деформационные швы моста через Пьяну (Криуша – Вад – Перевоз – Бутурлино – Толба).

В прошлом году в регионе отремонтировали шесть мостов. К 2035 году в Нижегородской области планируют отремонтировать 75 мостов и путепроводов и построить пять новых мостовых переходов.

Анастасия Еремина