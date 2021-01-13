Музей PERMM останется в здании «Сатурн-Р»

Музей современного искусства PERMM продолжит арендовать торговый центр компании «Сатурн-Р» на бульваре Гагарина, 24. Как сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на директора музея Наилю Аллахвердиеву, гендиректор и владелец «Сатурн-Р» Александр Репин отказался от повышения арендной платы для музея и заключил договор аренды на старых условиях на год. Ранее Александр Репин планировал повысить арендную плату для музея на 800 тыс. руб. в месяц. После чего, Наиля Аллахвердиева заявила о необходимости переезда музея, так как дополнительных средств на аренду не было.

«Я откликнулся на просьбу директора музея. Городу я не враг, богаче или беднее от этих денег не стану», – прокомментировал ситуацию “Ъ-Прикамье” Александр Репин. По его словам, музей «при желании» может поискать помещение для переезда в течение года.

По информации “Ъ-Прикамье”, музей будет размещаться в здании «Сатурн-Р» как минимум полгода. В пресс-службе министерства культуры Пермского края заявили, что ведомство изучает возможные варианты для размещения музея. Однако в региональном минкульте не уточнили, какие именно помещения рассматриваются . По информации «Нового компаньона» для размещения PERMM рассматриваются здание бывшего трамвайного депо в Разгуляе и территория технопарка Morion Digital.

Музей современного искусства PERMM располагается в торговом центре компании «Сатурн-Р» на бульваре Гагарина, 24, с 2013 года. Предполагалось, что музей будет находиться здесь временно, до окончания реконструкции здания бывшего Речного вокзала, которое PERMM занимал ранее. Однако в 2017 году краевые власти передали здание Речного вокзала под мультимедийную патриотическую выставку «Россия — моя история».