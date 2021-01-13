У 90 школьников Татарстана обнаружили коронавирус

С начала текущего учебного года в Татарстане коронавирус обнаружили у 87 студентов, 90 школьников и 163 преподавателей. Об этом на пресс-конференции рассказала замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Любовь Авдонина.

«С первого сентября заболело 90 школьников, 87 студентов, 163 педагога. Общее количество очагов составило 340. Пока ни одного нового случая с начала этой четверти не прибавилось», — сказала госпожа Авдонина.

По ее словам, из общего числа 336 очагов коронавируса уже закрыты, под контролем ведомства остаются четыре случая заболевания, крайний срок наблюдения — 15 января.

"Ъ-Казань"