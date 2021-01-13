В Саратове наркодилер получил четыре года колонии

В Саратове вынесен приговор 18-летнему юноше, который обвинялся в покушении на сбыт наркотиков в составе группы лиц (ч. 3 ст. 30 – ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Установлено, что обвиняемый, которому на момент совершения преступления было 17 лет, и четверо его сообщников 18, 19, 20 и 24 лет приобрели наркотическое средство синтетического происхождения в особо крупном размере, расфасовали его для последующего сбыта путем «тайниковых закладок». В январе прошлого года участников группы задержали сотрудники УФСБ. У двоих задержанных были обнаружены наркотические средства. Установлены места хранения наркотиков, предназначавшихся для последующей реализации.

Уголовное дело в отношении 18-летнего фигуранта было выделено в отдельное производство, поскольку на момент преступления он не достиг совершеннолетия. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении остальных четырех фигурантов расследовалось органом полиции.

Марина Ковалева