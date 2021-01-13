В Ростовской области завершили первый этап строительства Неклиновского МЭОК

Первый этап строительства Неклиновского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК) завершен в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона. Ввод первой очереди в эксплуатацию планируется на первое полугодие 2021 года.

Уточняется, что первую очередь объекта составляют комплекс по обработке твердых коммунальных отходов, оборудование для утилизации строительных и крупногабаритных отходов и карта полигона для захоронения неутильной части. Поступающие ТКО будут сортироваться на фракции автоматически, а затем в брикетах отправляться на заводы по переработке отходов. Неутильные отходы будут размещаться на карте полигона, которая имеет геомембрану для защиты почвы и грунтовых вод от загрязнений.

Реализация второго этапа МЭОК представляет возведение экотехнопарка с комплексом по переработки вторсырья и площадкой биокомпостирования. Объем инвестиций регионального оператора ООО «Экотранс» в проект МЭОК составит более 1,2 млрд руб.

В сообщении отмечается, что Неклиновский МЭОК рассчитан на прием до 200 тыс. т отходов в год, измельчение и утилизацию до 20 тыс. т крупногабаритных и до 30 тыс. т строительных и промышленных отходов. Комплекс обслуживает Таганрог, Неклиновский, Матвеево-Курганский и Куйбышевский районы области.

Наталья Шинкарева