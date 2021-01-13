Коронавирус в Ярославской области: умерли две женщины и заболели еще 189 человек

В Ярославской области за сутки произошло еще две смерти от коронавируса. Скончались женщины 1953 и 1954 годов рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлено 189 новых случаев заражения COVID-19. За это же время 193 человека выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по данным на 13 января, в регионе официально подтверждено 24754 случаая заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 23274 человека выздоровели. 244 пациента скончались. В больницы госпитализировано 1882 человека, из них 809 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 1073 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 12219 человек. На втором месте Рыбинск — 3354 человека, на третьем месте Ростовский район, где выявлен 1395 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Большесельском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 182, 139 и 122 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2806 тестов на COVID-19. На карантине находятся 7837 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов