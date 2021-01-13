Удмуртстат: зарплата в регионе за январь-октябрь выросла на 1,9%

Средняя зарплата в Удмуртии за январь-октябрь 2020 года составила 35,3 тыс. руб. Это на 1,9% больше значения аналогичного периода 2019 года, сообщает Удмуртстат. Значение в октябре составило 35 тыс. руб. В реальном выражении это на 0,7% меньше, чем год назад.

Самый высокий уровень оплаты труда отметили в организациях по добыче полезных ископаемых, а также финансовой и страховой деятельности — на 15,6 тыс. руб. и 12 тыс. руб. больше среднереспубликанского. В то же время зарплата работников сельского и лесного хозяйства, сферы недвижимости, гостиниц, торговли и общепита отстает от среднерегионального уровня на 6-15 тыс. руб.

По размеру средней зарплаты в январе-октябре Удмуртия сохранила 6 место среди 14 регионов ПФО. Лидером является Пермский край с показателем 39,9 тыс. руб. На последнем месте расположилась Мордовия со значением 30,5 тыс.