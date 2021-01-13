СК расследует гибель трех человек на пожаре в Самарской области

Начата доследственная проверка по факту обнаружения после тушения пожара в Самарской области тел трех погибших. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

«В ночь с 12 на 13 января 2021 года после тушения пожара в жилом доме, расположенном по улице Телеши в селе Тамбовка Большеглушицкого района Самарской области, обнаружены тела женщины, 1953 года рождения, ее сына, 1988 года рождения и его сожительницы, 1985 года рождения, без признаков жизни»,– говорится в сообщении.

По предварительной информации, причиной происшествия стал перегрев печи. Также назначены пожаро-техническая и судебно-медицинские экспертизы.

Георгий Портнов