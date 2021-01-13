На Кубани выявлено 197 новых случаев COVID-19

В Краснодарском крае за прошедшие сутки выявлено 197 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает администрация края. Общее количество заболевших в регионе достигло 30183 человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения – 531,8.

В Краснодаре диагноз COVID-19 подтвердился у 65 человек, в Сочи – 15 новых случаев, в Новороссийске и Туапсинском районе – по 9 новых заболевших, в Геленджике коронавирус обнаружили у 8 человек. За сутки в Краснодарском крае скончались 15 пациентов с диагнозом COVID-19, всего в регионе отмечено 1128 летальных случаев, 20525 человек выздоровели, из них за последние сутки – 160 человек.

Анна Перова, Краснодар