«ВСМПО-Ависма» перевела всех работников на полный рабочий день В корпорации трудится 20 тысяч человек

Корпорация «ВСМПО-Ависма» с 1 января 2021 года вернула всех сотрудников на полный рабочий график, сообщил заместитель генерального директора по связям с общественностью Алексей Рябов.

«Перевод на полный рабочий день на площадках (расположены в Верхней Салде и Березниках — “Ъ”) начался еще в сентябре 2020 года. Так, на площадке в Верхней Салде перевод сотрудников происходил до конца прошлого года с учетом увеличения объемов производства»,— пояснил господин Рябов.

Напомним, в конце июня около 50% штата (10 тыс. сотрудников) были переведены на режим неполной занятости. Всего, по данным сайта корпорации, в «ВСМПО-Ависма» трудится 20 тыс. человек.

ПАО «Корпорация “ВСМПО-Ависма”» — один из крупнейших в мире производителей титана. 65% акций принадлежит заместителю главы совета директоров Михаилу Шелкову, 25% плюс одна акция — «Ростеху». До кризиса «ВСМПО-Ависма» обеспечивала до 35% всех потребностей в титане Boeing, 65% спроса AirbusGroup и 100% — Embraer. Однако из-за пандемии компания столкнулась со снижением спроса на авиарынке и была вынуждена сократить производственный план по выпуску товарной титановой продукции с 39 тыс. т до 26,5 тыс. т.

Накануне Сергей Степанов покинул пост гендиректора корпорации. На этой должности он проработал полгода. Новым руководителем «ВСМПО-Ависма» станет Дмитрий Осипов, который до декабря прошлого года возглавлял «Уралкалий».