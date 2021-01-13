НОВАТ расторг контракт с руководителем балетной труппы Ниной Ананиашвили

Новосибирский государственный театр оперы и балета (НОВАТ) сообщил о расторжении контракта с руководителем балетной труппы Ниной Ананиашвили. Решение принято по соглашению сторон в результате переговоров художественного руководителя НОВАТа Владимира Кехмана с госпожой Ананиашвили, сообщила пресс-служба театра.

Ранее театр сообщил, что приостанавливает действие контракта, заключенного с артисткой, до выяснения всех обстоятельств появления информации о ее назначении на должность руководителем балетной труппы в публичном пространстве. Информация о том, что народная артистка Грузинской ССР, народная артистка России госпожа Ананиашвили переходит на работу в НОВАТ, появилась в региональных СМИ в начале января. Руководство НОВАТ тогда заявило, что «оглашать имя руководителя до официального представления его коллективу — крайняя степень неуважения к артистам труппы».

Оксана Павлова