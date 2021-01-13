Численность населения Удмуртии продолжает сокращаться

За январь-ноябрь 2020 года численность населения Удмуртии сократилась на 6,24 тыс. человек. Это на 616 больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Удмуртстат. Отметим, что численность населения региона на начало года составляла 1,5 млн человек.

За 11 месяцев в республике родилось 13,24 тыс. детей, что на 207 меньше, чем за аналогичный период 2019 года, умерло 18,97 тыс. человек — на 2,54 тыс. больше, в том числе 59 детей в возрасте до 1 года. Основной причиной смерти населения являются болезни системы кровообращения, на их долю приходится 44% от общего числа умерших. На долю новообразований и несчастных случаев приходится 14% и 7% от общего числа ушедших из жизни.

Также за январь-ноябрь в Удмуртии зарегистрировали 5,87 тыс. браков, что на 1,93 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число разводов уменьшилось на 250 и составило 4,63 тыс. Миграционная убыль составила 516 человек — с начала года в регион прибыло 12,2 тыс. граждан, выбыло — 12,72 тыс.