На Дону зафиксировали 389 случаев COVID-19 за сутки

Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в Ростовской области составил 389 случаев, сообщает пресс-служба губернатора. Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в Ростове — 142. В Батайске выявлено 15 заболевших, в Новочеркасске — 12, Миллеровском районе — 11, в Гуково, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Ремонтненском, Усть-Донецком районах — по 10. По девять новых случаев зафиксировано в Волгодонске, Белокалитвинском, Красносулинском, Песчанокопском и Семикаракорском районах, по восемь — в Азовском, Аксайском, Верхнедонском, Советском и Чертковском районах, семь — в Морозовском районе, шесть — в Кашарском районе, по пять — в Таганроге, Боковском, Октябрьском, Сальском, Цимлянском и Шолоховском районах, по четыре — в Шахтах и Целинском районах. В Веселовском, Егорлыкском, Заветинском, Зерноградском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах выявлено по три новых случая заражения, в Каменском и Тарасовском районах — по два, в Зимовниковском районе — один.

За сутки в регионе вылечились 479 человек. Умерли 22 человека.

По состоянию на утро 13 января количество инфицированных в области превысило 56,7 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1350. Коэффициент распространения инфекции — 1,01. За весь период выздоровели более 46,9 тыс. человек, умерли 2 264 пациента. Сейчас в стационарах лечатся более 2,8 тыс. человек.

Наталья Шинкарева