«Россети ФСК ЕЭС» модернизирует крупнейший центр питания Кировской области с внедрением комплекса энергоэффективных решений

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») начала внедрение на подстанции 500 кВ «Вятка» автоматизированной системы управления охлаждением трансформаторов. На следующем этапе будет установлено оборудование для использования выделяемого тепла для обогрева общеподстанционного пункта управления. Ожидаемые эффекты – снижение до 80% расхода энергии на эти цели.



Система управления охлаждением будет в автоматическом режиме определять оптимальные режимы работы двигателей вентиляторов и маслонасосов на основе данных о состоянии оборудования и окружающей среды, поступающих онлайн.

Для использования тепла, выделяемого силовым оборудованием, для обогрева помещений в здании маслохозяйства будет реконструирована существующая котельная. В ней будут установлены тепловые насосы, котлы с плавной регулировкой мощности и сопутствующее оборудование.

Работы реализуются в рамках корпоративного проекта «Энергоэффективная подстанция», которому решением Минэнерго России присвоен статус национального. Технологии созданы специалистами «Научно-технического центра Россети ФСК ЕЭС» и защищены патентами. Энергоэффективные мероприятия проходят сейчас на 38 подстанциях 220-500 кВ, в том числе на восьми – в магистральных электросетях Урала.

Подстанция 500 кВ «Вятка» – основной центр питания Кировской области. Подстанция участвует в транзите электроэнергии между энергосистемами Центра и Урала. Оборудование включает в себя две автотрансформаторные группы 500\220 кВ и два автотрансформатора 220\110\10 кВ общей мощностью 1402 МВА.