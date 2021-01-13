На границе с Украиной у мужчины изъяли незадекларированные запчасти для стиральных машин

На посту МАПП Гуково Ростовской таможни правоохранители изъяли у гражданина Украины незадекларированные запчасти, которые он пытался вывезти из России. Об этом сообщает пресс-служба Ростовской таможни.

При осмотре машины Volkswagen, на которой мужчина приехал на пост, таможенники обнаружили чемодан и несколько дорожных сумок с комплектующими к стиральным машинам, а именно водонагреватели, подшипники, приводные ремни, стабилизаторы, электроприводы общим количеством более 600 штук. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).

Наталья Шинкарева