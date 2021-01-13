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В колледжах Волгоградской области создадут 20 современных мастерских

В колледжах Волгоградской области откроют 20 новых высокотехнологичных кабинетов для подготовки специалистов в 2021 году. Таким образом, количество современных мастерских в регионе увеличится до 79 единиц. Об этом сообщили в областной администрации.

Современные образовательные пространства, отвечающие международным стандартам, создадут в Волгоградском техническом колледже, Волгоградском строительном техникуме, Камышинском политехническом колледже, Волгоградском технологическом колледже и Дубовском зооветеринарном колледже.

Создание новых мастерских ведется в рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» нацпроекта «Образование».

Мария Шахрай


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