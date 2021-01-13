В Краснодаре начались занятия в новом корпусе гимназии № 92

После новогодних каникул в столице Кубани школьников принял введенный в конце минувшего года новый трехэтажный корпус гимназии № 92 для младших классов. Он построен на территории учебного заведения по улице Пионерской и рассчитан на 300 мест в одну смену, сообщили в мэрии.

Строительство корпуса началось в августе 2019 года. В итоге возведено здание общей площадью более 4 тыс. кв. метров. В нем 11 оборудованных классных комнат, пищеблок, обеденный зал на 400 человек.

«Фактически, это отдельная начальная школа - трехэтажное здание с теплой переходной галереей, по которой можно пройти в основной корпус. Здесь есть и спортзал, и просторная столовая, и медпункт, и актовый зал с отличной сценой и гримерными. Все классы и другие помещения полностью отделаны и оборудованы», - написал в соцсетях глава Краснодара Евгений Первышов.

Василий Хитрых