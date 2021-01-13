В Тюмени из-за морозов отменили более 10 автобусных рейсов

В Тюмени более 10 автобусных рейсов были отменены из-за морозов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сотрудника администрации городского автовокзала. Так, были отменены рейсы в Ханты-Мансийск, а также в несколько муниципалитетов Свердловской и Курганской областей.

«Кроме того, морозы стали причиной отмены рейсов в ряд населенных пунктов Тюменской области», — отметил собеседник агентства.

По данным Гидрометцентра, сегодня, 13 января, в Тюмени температура воздуха опустилась до 30°. Отметим, из-за морозов также были отменены занятия для учащихся 1-9-х классов тюменских школ.