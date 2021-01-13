В Перми на публичных слушаниях обсудят размещение склада с оружием для ГУФСИН

В администрации Индустриального района Перми 2 февраля в 18:00 состоятся публичные слушания, на которых обсудят смену зонирования на ул. Карпинского, 125, необходимую для строительства склада ГУФСИН. Информация о назначении слушаний указана в постановлении городской администрации от 31 декабря. На земельном участке по ул. Карпинского, 125, общей площадью 373,4 тыс. кв. м, краевое ГУФСИН планирует построить склад средств защиты и оружия. Для этого на указанной территории надо установить территориальную зону обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства Ц-6.

Впервые о намерениях ГУФСИН построить склад на Бахаревке стало известно на ноябрьском заседании Пермской думы. Изначально сообщалось, что на складе будут храниться боеприпасы, средства взрывания и взрывчатые вещества. Депутаты усомнились в безопасности этого объекта и решили обсудить вопрос дополнительно. Позднее стало известно, что боеприпасов на складе не будет, зато там разместят средства защиты: бронежилеты, шлемы, каски, щиты, оружие — пистолеты, автоматы, а также смазки и масла. На декабрьском заседании думы депутаты одобрили смену зонирования на участке под склад.

Стройка запланирована федеральной целевой программой «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018–2026 годы». На участке по ул. Карпинского, 125, расположен Пермский институт ФСИН, в частности здание штаба, казармы для курсантов, учебный корпус.