В Курганской области задержали партию одежды Chanel и Gucci на 22 млн рублей

На российско-казахстанской границе в Курганской области таможенники задержали крупную партию контрафактной одежды известных мировых брендов.

Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, две фуры с подозрительными товарами следовали из Республики Кыргызстан в Москву. При досмотре грузовиков сотрудники мобильных групп обнаружили платья, спортивные брюки, шорты, футболки, а также покрывала и простыни, маркированные товарными знаками Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Adidas, Puma и Paul & Shark. Собственник груза не представил документов, подтверждающих оригинальность продукции. По словам начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Тюменской таможни Александра Решетникова, факт подделки подтвердили и направленные запросы представителям правообладателей. Ущерб оценили почти на 22 млн руб.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, с причинением крупного ущерба), которая предусматривает наказание до двух лет лишения свободы со штрафом до 80 тыс. руб.