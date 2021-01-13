В Петербурге вступили в силу новые требования к вводу жилья

С 1 января в Петербурге в силу вступили новые требования к вводу жилья. Застройщиков обязали представлять акт приема-передачи в эксплуатацию приборов учета.

Как сообщили в пресс-службе Госстронадзора Петербурга, постановлением правительства РФ от 21 декабря 2020 года требования к перечню документов для получения разрешений на ввод объектов в эксплуатацию изменились. Кроме документов о соответствии построенного или реконструированного объекта, нужны документы, подтверждающие передачу гарантирующим поставщикам электрической энергии в эксплуатацию приборов учета электроэнергии.