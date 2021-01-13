В Тюменской области COVID-19 подтвердился еще у 165 человек, пять человек умерли

За прошедшие сутки в Тюменской области было подтверждено 165 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Зарегистрировано еще пять летальных случаев, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием.

По данным на 13 января, с начала пандемии в регионе было зафиксировано 25 407 случаев инфицирования COVID-19. Более 23 тыс. пациентов выздоровели, 220 человек скончались.

В России за сутки диагноз подтвердился еще у 22 850 человек. Таким образом, с начала пандемии вирус был выявлен у 3 471 053 пациентов. Более 2,8 млн человек уже выздоровели, 63 370 больных скончались.