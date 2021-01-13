В Адыгею поступило 942 дозы вакцины от коронавируса

С начала вакцинации от COVID-19 в Адыгею поступило 942 дозы вакцины «Спутник V». По данным регионального министерства здравоохранения, прививка в республике поставлена уже 870 жителям. Помимо медицинских работников, вакцинацию может пройти любой житель Адыгеи старше 18 лет без ограничений по предельному возрасту.

Пункты для вакцинации открыты во всех девяти муниципалитетах республики. В Майкопе привиться от коронавируса можно в студенческой поликлинике по улице Жуковского, 20.

Ожидается, что на следующей неделе Адыгея получит 700 доз «Спутника V».

За минувшие сутки в Адыгее зарегистрировано 72 новых случаев коронавируса. За время пандемии общее число заболевших достигло 12 080 человек. Выздоровели 80 человек (за все время 10 040), умер один человек (за все время – 104 человека).

Дмитрий Михеенко