СК начал проверку по факту смерти 26-летнего участкового в Новосибирской области

Следственный комитет по Новосибирской области проводит проверку по факту смерти участкового в городе Купино, сообщила “Ъ-Сибирь” старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Анастасия Кулешова.

Ранее местные СМИ опубликовали информацию о том, что 26-летний полицейский совершил суицид в собственном доме из-за конфликта с женой.

В пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области “Ъ-Сибирь” сообщили, что тело участкового с огнестрельным ранением было обнаружено в собственном доме 12 января. По факту гибели сотрудника начальником ГУ МВД назначена служебная проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Даниил Тарабукин