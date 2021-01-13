За сутки на Ямале выявили 115 случаев заражения коронавирусом

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) за минувшие сутки зарегистрировано 115 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще один пациентов скончался. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с заболеванием.

Таким образом, общее число инфицированных на 13 января составляет 33 956 человек, более 27 тыс. пациентов уже выздоровели, 360 больных скончались.

За минувшие сутки в России COVID-19 диагностировали у 22 850 человек. Всего с начала пандемии в стране было зафиксировано 3 471 053 случаев инфицирования. Более 2,8 млн пациентов уже выздоровели, 63 370 человек скончались.