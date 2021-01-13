В станице Старощербиновской девять зданий признали памятниками архитектуры

В единый реестр объектов культурного наследия Краснодарского края включены девять зданий, находящихся в станице Старощербиновской. Этому предшествовали комплексные исследования и государственная историко-культурная экспертиза, сообщили в краевой администрации.

Речь идет о строениях, возведенных в XIX-начале XX веков. Они расположены в историческом центре станицы. Первоначальный облик исторических зданий сохранился практически без изменений. Сейчас в них размещены учебные заведения, учреждения здравоохранения и культуры, а также органы власти. В частности, здания по улице Советов принадлежали казаку Алексею Крикуну. Крикуны, по сведениям краеведов, являлись крупнейшими коневодами станицы и поставляли лошадей кавалерийским частям армии и Кубанскому казачьему войску. В одном из внесенных в реестр зданий сейчас находится отделение краевого БТИ, в еще одном находится историко-краеведческий музей.

По словам вице-губернатора Кубани Сергея Болдина, статус памятников архитектуры гарантирует зданиям неизменность их облика.

Василий Хитрых