На пост главы городского департамента культуры претендуют три кандидата

Как стало известно “Ъ-Прикамье”, на должность начальника департамента культуры и молодежной политики администрации Перми в настоящий момент претендуют три кандидата. По словам источника в мэрии, это директор Центрального выставочного зала и городского центра охраны памятников Марина Фельдблюм, замминистра культуры Пермского края Василий Головин и начальник департамента общественных проектов администрации губернатора Евгений Хузин. Собеседник “Ъ-Прикамье” отметил, что окончательное решение, кто из них займет этот пост, пока не принято.

Напомним, предыдущий начальник департамента культуры и молодежной политики Елена Неганова в конце декабря 2020 года покинула городскую администрацию и перешла на должность руководителя Центра спортивной подготовки (ЦСП) Пермского края. Она сменила Петра Перминова, руководившего ЦСП с 2017 года. Обязанности начальника департамента культуры сейчас исполняет замруководителя департамента по экономической деятельности Ирина Стрелкова.