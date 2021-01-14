Райффайзенбанк снижает ипотечные ставки

Райффайзенбанк снижает ставки по ипотеке. Теперь приобрести квартиру или апартаменты на первичном и вторичном рынках, а также купить недвижимость под залог собственности можно по ставке от 8,09% при сумме кредита от 7 млн руб., от 8,19% при сумме займа от 3 млн до 7 млн руб. и от 8,39% при сумме кредита до 3 млн руб. Cтавка рефинансирования для кредитов на сумму более 7 млн руб. снижена до 7,89%.
«Сейчас тренд на снижение ставок позволяет приобрести жилье на самых выгодных условиях,— отметил руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.— При этом ипотека в Райффайзенбанке — это не только выгодные ставки, но и комфортное обслуживание в течение всего срока кредита».
Новые тарифы вступают в силу 14 января.
Больше об ипотечных предложениях Райффайзенбанка можно узнать на raif.ru.
АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам девяти месяцев 2020 года, 7-е — по объему средств частных лиц и 12-е — по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным и лучшим банком в России в 2020 году.
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 тыс. сотрудников обслуживают 16,8 млн клиентов в 2 тыс. подразделений, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.