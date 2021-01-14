Райффайзенбанк снижает ипотечные ставки

Райффайзенбанк снижает ставки по ипотеке. Теперь приобрести квартиру или апартаменты на первичном и вторичном рынках, а также купить недвижимость под залог собственности можно по ставке от 8,09% при сумме кредита от 7 млн руб., от 8,19% при сумме займа от 3 млн до 7 млн руб. и от 8,39% при сумме кредита до 3 млн руб. Cтавка рефинансирования для кредитов на сумму более 7 млн руб. снижена до 7,89%.

«Сейчас тренд на снижение ставок позволяет приобрести жилье на самых выгодных условиях,— отметил руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.— При этом ипотека в Райффайзенбанке — это не только выгодные ставки, но и комфортное обслуживание в течение всего срока кредита».

Новые тарифы вступают в силу 14 января.

Больше об ипотечных предложениях Райффайзенбанка можно узнать на raif.ru.