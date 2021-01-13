Hyundai показала тизер электромобиля Ioniq 5

Ioniq 5. Фото: Hyundai

Ioniq 5. Фото: Hyundai

Ioniq 5. Фото: Hyundai

Новая модель станет первым электромобилем, созданным на платформе E-GMP. Ioniq 5 получит технологию Vehicle to Load, позволяющую использовать электромобиль в качестве источника энергии для электроприборов напряжением 110 В и 220 В. Также новинка сможет поддерживать быструю зарядку аккумулятора.

О создании суббренда Ioniq было объявлено летом 2020 года. Первой новинкой станет Ioniq 5 — среднеразмерный кроссовер по мотивам концепт-кара Hyundai 45 EV, показанного в сентябре 2019 года.