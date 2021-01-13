На субсидии для развития машиностроительного кластера Удмуртии выделят 2,7 млн рублей

В 2021 году в бюджете Удмуртии заложили 2,7 млн руб. на предоставление субсидий для развития машиностроительного кластера региона. Об этом написал министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев на своей странице во «ВКонтакте».

«В период с 15 по 25 января минпромторг Удмуртии принимает документы на предоставление субсидий специализированным организациям для реализации проектов развития машиностроительного кластера. Условия и порядок предоставления субсидий утверждены постановлением правительства республики от 16 ноября 2015 года № 520»,— отметил господин Лашкарев.