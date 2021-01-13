Число заболевших COVID-19 на Кубани превысило 30 тысяч человек

За минувшие сутки в Краснодарском крае зарегистрировано 197 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных в регионе с начала пандемии достигло 30 183. Выздоровели за сутки 160 человек (за все время 20 525), умерли с коронавирусом 15 пациентов (за все время – 1128), сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации.

В Республике Адыгея 72 новых случаев коронавируса. За время пандемии общее число заболевших достигло 12 080 человек. Выздоровели 80 человек (за все время 10 040), умер один человек (за все время – 104 человека).

За последние сутки в России 22 850 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. В том числе выявлено активно 3082 (13,5%) без клинических проявлений. Нарастающим итогом зарегистрировано 3 471 053 случая (+0,7%).

За последние сутки подтверждено 566 смертей с COVID-19 (за весь период по России умерло 63 370 человек). За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 28 658 человек (за весь период выписано по выздоровлении по России – 2 854 088).

В число субъектов с самым высоким числом заболевших коронавирусом за последние сутки входят: Москва (4320), Санкт-Петербург (3003), Московская область (1189), Нижегородская область (456), Ростовская область (389), Воронежская область (388), Свердловская область (374), Красноярский край (322), Хабаровский край (307) и Вологодская область (302).

Дмитрий Михеенко